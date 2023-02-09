Тариф возвращается на базу

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области ищет организации, которые займутся эвакуацией автобусов и грузовиков в Саратове. Трехлетний контракт на эвакуацию легковых машин и мотоциклов уже разыграли — аукцион не состоялся из-за неявки одного из участников, и договор планируется заключить с явившимся ООО «Регионсервис» по базовому тарифу. Автомобилисты считают, что работа эвакуаторов в городе от этого не улучшится, но служба эвакуации будет больше ­зарабатывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эвакуировать машины в Саратове будут по максимальным тарифам

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Эвакуировать машины в Саратове будут по максимальным тарифам

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Саратове объявлен конкурс по поиску организаций и индивидуальных предпринимателей, которые займутся эвакуацией задержанных автомобилей и их хранением на спецстоянках. Соответствующее извещение опубликовано на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Речь об автобусах с восемью пассажирскими местами общей грузоподъемностью до пяти и свыше пяти тонн, грузовых автомобилях от 3,5 до 12 т и свыше 12 т, в том числе с прицепами до 3,5 и до 10 т.

Договор будет заключен на 35 месяцев. Прием заявок от участников начнется 13 февраля и продлится до 14 марта. Вскрытие конвертов состоится 16 марта, 24 марта заявки будут рассмотрены, через четыре дня состоится подведение ­итогов.

Осенью прошлого года министр экономического развития региона Андрей Разборов утвердил базовые тарифы за эвакуацию транспортных средств: для автомобиля он был установлен в размере 2598 руб., мотоцикла — 1355 руб., пассажирского микроавтобуса — 3345 руб., грузового автомобиля массой до 5 тонн, большегруза — 7566 руб. Час хранения транспортного средства, в соответствии с документом, подписанным господином Разборовым, должен варьироваться от 23 до 110 руб.

На этой неделе в Саратове уже подвели итоги конкурса на отбор организации, которая будет эвакуировать легковые автомобили и мотоциклы. Конкурс был объявлен в конце декабря прошлого года, на него поступили две заявки — от ООО «Регион64» со стоянкой на Соколовой горе и ООО «Регионсервис» на Симбирской, 36 — но на аукцион по понижению цены представитель «Регион64» не явился. В связи с этим отбор признан несостоявшимся, и контракт на три года планируется заключить по базовой стоимости с ООО «Регионсервис».

Предыдущий конкурс прошел осенью 2022 года. Победителем в нем было признано ООО «Межрегиональный третейский арбитраж» — компании для победы пришлось снизить базовую ставку в два раза. Победитель обратился в УФАС с жалобой на действия обл­минтраса. Компания посчитала, что другие участники конкурса — ООО «Триумф» со стоянкой в поселке Елшанка и ООО «Регион-64» на Соколовой горе — были допущены до него неправомерно. УФАС жалобу ООО отклонило. У ООО «Межрегиональный третейский арбитраж» и ООО «Регионсервис» один владелец — Владимир Михайлов. Связаться с ним вчера «Ъ» не удалось.

В ходе рассмотрения жалобы доводы победителя конкурсного отбора не нашли своего подтверждения, сообщили тогда в областном УФАС.

ООО «Межрегиональный третейский арбитраж» выигрывало аукцион на эвакуацию в 2020 году. До этого в Саратове в течение года служба эвакуации не работала. Областное минтранспорта в одностороннем порядке расторгло договоры на оказание этой услуги в Саратове и Энгельсском районе, заключенные с ООО «Вин-стоп Поволжье» и ООО «Регионсервис» соответственно. В Энгельсе «Регионсервис» снизил начальную цену за перемещение задержанного транспортного средства с 2160 руб. до 108 руб. и за хранение задержанного транспортного средства с 40 руб. до 2 руб. в сутки. Однако, как выяснили в министерстве, организация брала с владельцев задержанных транспортных средств в несколько раз больше.

В Саратове ООО «Вин-стоп Поволжье» согласилось осуществлять эвакуацию нарушивших ПДД транспортных средств по «нулевому» тарифу, то есть бесплатно, однако на деле они также не выполнили это условие. Правительство было вынуждено объявлять новый конкурс.

Руководитель Саратовского отделения «Всероссийского общества автомобилистов» Дмитрий Зиновьев отмечает, что в последние годы с проблемными вопросами по эвакуации машин автомобилисты в организацию не обращались. «Может, они стали меньше работать, поэтому и нареканий от автомобилистов нет,— предположил он.— Не думаю, что по базовой стоимости службы эвакуации будут лучше работать. Это коммерческая организация, и ее цель — извлечение прибыли. Просто будут больше ­зарабатывать».

Господин Зиновьев отметил, что для самих эвакуаторщиков эта сфера тоже сложная. «Возможно, действительно мало кто хочет в ней работать»,— полагает он.

Марина Ковалева