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Коммерсантъ FM
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Путин рассказал о случае с птицей в двигателе самолета при одном из своих перелетов

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиаотрасли в Кремле заявил о необходимости всегда делать выбор в пользу безопасности. Говоря об этом, он рассказал две личные истории, которые произошли с ним во время перелетов.

«Неоднократно у меня было. Самолет с двумя двигателями, попала птица — один двигатель заглох. У командира спрашиваем: "Что делать?" — "Ну, мы дотянем". Я говорю: "А может, лучше развернуться и сесть?" Но в конце концов на промежуточный аэродром сели».

«На вертолете летели, и видимости никакой, а очень нужно было прибыть на место. Я говорю: "Давайте сядем". Командир вышел — я уже был президентом — и говорит: "Я командир судна — я принимаю решения. Я не полечу. Развернулся и ушел».

Развивая тезис о безопасности авиаперелетов, президент сказал: «Всегда нужно принимать решения в пользу безопасности. Знаете, это как на дороге: не уверен — не обгоняй».

После заседания в Кремле командир воздушного судна СЛО «Россия» управделами президента Руслан Ковалев сказал, что Владимира Путина нельзя назвать сложным пассажиром. «Он никогда не лезет к командирам. Не просит что-то»,— сказал господин Ковалев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, последнее слово в небе всегда остается за командиром воздушного судна.

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