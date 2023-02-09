INEOS к 2030 году представит три новых внедорожника

Компания INEOS Automotive, которая подготовила внедорожник Grenadier (на фото) на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, расширит модельную линейку, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя автопроизводителя Джима Рэтклиффа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран INEOS Grenadier

Фото: INEOS Automotive INEOS Grenadier

Фото: INEOS Automotive

По словам господина Рэтклиффа, INEOS Automotive разрабатывает новую платформу для моделей с электрической силовой установкой. Новая платформа ляжет в основу более компактного, чем Grenadier, электрического внедорожника, а также компактного городского электрического кроссовера.

Третьей новинкой станет модификация модели Grenadier. Как отмечает господин Рэтклифф, речь идет о флагманском варианте внедорожника с особым декором кузова, богатым оснащением и роскошной отделкой салона. Позиционироваться автомобиль будет как топовая модель бренда.

Напомним, премьера внедорожника INEOS Grenadier состоялась летом 2020 года. Модель дебютировала в виде 5-дверного внедорожника, а кроме нее анонсирован пикап с двойной кабиной.

Максим Вершинин