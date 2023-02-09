«Пока всерьез новый проект не поддерживает никто»

Скандальный футбольный проект — Суперлига — продолжает развиваться. О новой попытке изменить европейский футбол его исполнительный директор Бернд Райхарт сообщил в интервью изданию Die Welt. По его словам, в новом турнире может принять участие 80 клубов. Перспективы проекта оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Первый громкий проект Суперлиги развалился за двое суток, но дело, конечно, было громкое. Сейчас все проходит несколько тише, хотя и клубов в новом проекте должно быть больше. По словам директора Суперлиги Бернда Райхарта, планируется участие 60 или даже 80 команд, каждая из которых должна будет сыграть 14 матчей минимум, что обеспечит «стабильность и предсказуемость доходов». Но даже расширение лиги не изменит главного. Зарабатывать будут только супер-клубы уверен комментатор Александр Аксенов:

«Основная мотивация больших команд — зарабатывать больше денег. Они уже и так достаточно много получают, оторвались от всех. Конечно, супер-клубам хотелось бы, чтобы рост доходов продолжался. В Суперлиге говорят про 60-80 команд и про несколько дивизионов. Мы же прекрасно понимаем, что происходящее в нижнем дивизионе никого не интересует».

К тому же, несмотря на заявленное расширение, пока в проекте только три клуба — «Реал», «Барселона» и «Ювентус». На данный момент даже опубликованы десять основных принципов турнира, где на первом месте спортивные достижения, а деньги лишь на девятом. Правда этот девятый пункт сулит участникам значительное увеличение выплат. На десятой позиции ценности Евросоюза, которые нужно уважать. Очередная попытка изменить европейский футбол полностью изолирует наши клубы от Старого Света, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«У меня такое ощущение, что конечные бенефициары в переделе футбола — это США. За всем этим стоят деньги, большие деньги. России там и близко нет. И если UEFA и FIFA пытаются соблюдать приличия, вести какие-то переговорные процессы, хотя участие российских футбольных клубов и приостановлено, но там мы вроде начнем с женской футбольной команды, с юношей и так далее, то тут об этом и речи быть не может».

Однако желающие поучаствовать в новом проекте в очередь не выстраиваются. Ломать систему, которую создает UEFA, большинство не готовы, потому у проекта Суперлига нет шансов на успех, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Все это просто модное сейчас слово "мерчандайзинг". Люди должны доказывать, что они что-то делают, что-то придумывают, есть какое-то развитие. Это чисто имиджевая история — деньги вложены, люди пытаются развить эту новую схему. Я сильно в нее не верю. Я могу сказать, что во Франции этому никто серьезного значения тоже не придает».

Так что пока всерьез новый проект не поддерживает никто. Даже в суде Евросоюза генеральный прокурор подтвердил, что правила, позволяющие UEFA и FIFA блокировать создание новых соревнований, совместимы с законодательством ЕС. Возможно, новаторы решили в очередной раз прощупать почву и просто понять, как к попытке переворота отнесутся другие команды.

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