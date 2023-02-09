В Ярославле завершается строительство нового здания ФНС за 1 млрд рублей

В Ярославле «Группа компаний «ЕКС» завершила работы по устройству внутриплощадочных сетей строящегося здания для размещения инспекций ФНС России по Ярославлю и Ярославской области, сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства», контролирующего реализацию объекта. Полностью строительство планируется завершить осенью 2023 года. Сумма контракта, по данным портала госзакупок, составляет 1,1 млрд руб.
Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
«Строителями уже завершены работы по устройству тепловых сетей, наружных сетей водоснабжения и канализации, а также сетей электроснабжения. В настоящее время специалисты утепляют фасад здания и монтируют витражное остекление. Активно ведутся работы по внутренней отделке помещений, прокладке слаботочных систем и установке лифтового оборудования»,— сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».
Общая площадь современного здания составит более 14 тыс. кв. м. На девяти этажах смогут разместиться более 900 сотрудников налоговых органов и до 245 посетителей. Как следует из графика строительства, размещенного на госзакупках, работы по строительству должны были завершить еще в феврале 2022 года.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что здание строят в Дзержинском районе на Тутаевском шоссе в районе поселка Скобыкино.