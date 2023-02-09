В Ярославле завершается строительство нового здания ФНС за 1 млрд рублей

В Ярославле «Группа компаний «ЕКС» завершила работы по устройству внутриплощадочных сетей строящегося здания для размещения инспекций ФНС России по Ярославлю и Ярославской области, сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства», контролирующего реализацию объекта. Полностью строительство планируется завершить осенью 2023 года. Сумма контракта, по данным портала госзакупок, составляет 1,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

«Строителями уже завершены работы по устройству тепловых сетей, наружных сетей водоснабжения и канализации, а также сетей электроснабжения. В настоящее время специалисты утепляют фасад здания и монтируют витражное остекление. Активно ведутся работы по внутренней отделке помещений, прокладке слаботочных систем и установке лифтового оборудования»,— сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Общая площадь современного здания составит более 14 тыс. кв. м. На девяти этажах смогут разместиться более 900 сотрудников налоговых органов и до 245 посетителей. Как следует из графика строительства, размещенного на госзакупках, работы по строительству должны были завершить еще в феврале 2022 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что здание строят в Дзержинском районе на Тутаевском шоссе в районе поселка Скобыкино.

Алла Чижова