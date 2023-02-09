В январе у жителей ЦФО вырос спрос на автокредиты

В январе жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) только в ВТБ оформили 809 кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 826 млн руб. Это на 26% превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщили в банке. По его данным лидерами по объему выданных средств стали Воронеж (154 млн руб.), Тула (127 млн) и Рязань (91 млн). Средний размер автокредита в ЦФО в январе этого года превысил 1 млн руб., за год снизившись на 15%.

Аналитики считают, что драйвером роста стала перезапущенная льготная программа: в январе банк выдавал по ней примерно каждый четвертый кредит. В феврале активность заемщиков продолжит расти, отмечают эксперты банка. Способствовать этому должна и адаптация рынка к новым условиям.

Наиболее востребованными у заемщиков были транспортные средства из России и Китая (более половины всех продаж). Среди отечественных марок лидирует Lada, среди авто из Китая – Haval.

В целом по стране российские банки выдали в первый месяц текущего года физлицам на покупку транспортных средств 75 млрд руб. (+ 6% к декабрю), подсчитали в ВТБ. При благоприятной макроэкономической ситуации выдачи автокредитов за 2023-й могут значительно превысить результат прошлого года. Аналитики банка полагают, что важными факторами роста станут развитие параллельного импорта, расширение присутствия марок из Китая, приход новых брендов, наращивание производства отечественных авто и реализация госпрограммы льготного кредитования.