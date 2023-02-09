Погрузка на железной дороге Кубани увеличилась на 5% в январе 2023 года

Объемы погрузки товаров на железнодорожных путях Краснодарского края в январе 2023 года составили 2,3 млн т, что на 5% превышает результаты аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба СКЖД.

По данным компании, на Кубани за минувший месяц было погружено 1,5 млн т нефти (снижение на 2,1% по сравнению с январем 2022 года), 344 тыс. т строительных грузов (снижение на 15,5%), 123 тыс. т цемента (снижение на 18,3%), 58,7 тыс. т зерна (снижение на 42,9%).

Также было погружено 57,1 тыс. т минеральных и химических удобрений (в 2,3 раз больше, чем в январе 2022 года), 27,4 тыс. т промышленного сырья (рост на 4,4%), 17,2 тыс. т сахара (рост 17%),15,9 тыс. т продуктов перемола (рост на 72,6%), 1,8 тыс. т химикатов и соды (рост 65,2%).

Анастасия Назарова