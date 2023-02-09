Общежитие обанкротившегося Мурманского морского пароходства в Стрельне продали за почти 30 млн рублей

Недостроенное общежитие признанного банкротом АО «Мурманское морское пароходство» в поселке Стрельна Ленинградской области продали на торгах за 29 млн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные электронной площадки торгов «Вердиктъ». Ранее здание выставлялось на торги четыре раза, но не нашло покупателей.

Начальная цена составляла 38,148 млн рублей, цена снижалась на 3% каждые десять календарных дней. Победителем торгов стал ИП Михайлюк. Также в аукционе принимало участие ООО «Интернет-компания Парус» из Ижевска.

Напомним, Арбитражный суд Мурманской области признал банкротом АО «Мурманское морское пароходство» в 2020 году. Финансовые трудности у компании начались в том числе после ареста властями США и Испании четырех судов компании в 2018 году.

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