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В Саратове оправданная по уголовному делу экс-министр здравоохранения стала замдиректора ТФОМС

Экс-министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина приступила к работе в территориальном фонде обязательного медицинского страхования. Эту информацию подтвердили в ТФОМС.

Госпожа Мазина заняла должности замруководителя территориального фонда.

"Ъ-Средняя Волга" писал, что увольнение чиновницы из минздрава было связано с возбуждением против нее уголовного дела по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Суд признал Наталью Мазину невиновной, апелляционная и кассационная инстанция это подтвердили.

Марина Ковалева

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