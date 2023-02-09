Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о гибели 17-летней девушки в Казани

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю управления ведомства по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования дела о гибели 17-летней девушки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Напомним, трагедия произошла 7 февраля в одном из частных домов на улице Зелинского в Казани. Там несколько людей отравились угарным газом. В результате 17-летняя девушка скончалась, еще четыре человека (дети 2008-15 годов рождения) были доставлены в больницу. Позже по факту ЧП возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие считает, что всё произошло из-за отсутствия тяги в ванной, где находились котел и газовая колонка.

"Ъ-Казань"