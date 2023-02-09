Суд продлил конкурсное производство в отношении краснодарского банка «Крыловский»

Арбитражный суд Краснодарского края продлил конкурсное производство, открытое в отношении краснодарского банка «Крыловский». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в инстанции.

Решение было принято 7 февраля текущего года. АО АКБ «Крыловский» было признано несостоятельным в 2017 году. Сумма требований кредиторов составляла более 8,7 млрд руб., в то время как стоимость активов банка составляла порядка 700 млн руб. Конкурсное производство было открыто на год, но затем неоднократно продлевалось.

Исследование временной администрации банка, взявшей организацию под управление после отзыва лицензии Центробанком, показало, что компания проводила операции, не имеющие экономического смысла. В частности, банк выводил активы сделок с векселями и ценными бумагами третьих лиц.

Анастасия Донскова

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