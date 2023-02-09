Завод в Богородске оштрафован за отказ пропустить инспекторов к очистным сооружениям

Мировой судья оштрафовал богородский кожевенный завод имени Юргенса за воспрепятствование работе сотрудников Росприроднадзора, сообщили в надзорном ведомстве. Во время внеплановой проверки в ноябре 2022 года предприятие не допустило инспекторов к осмотру здания очистных сооружений, сославшись на отсутствие ключей.

АО имени Юргенса оштрафовано по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ. Сумму назначенного штрафа в Росприроднадзоре не назвали. Максимальный размер наказания для юрлиц по этой статье составляет 10 тыс. руб.

Ранее завод выиграл экологический спор с администрацией Богородска. В мае 2022 года на предприятии ввели в эксплуатацию новые локальные очистные сооружения, взятые пробы сточных вод подтвердили эффективность работы этого оборудования. Арбитражный суд решил, что сверхнормативного загрязнения в стоках АО Юргенса допущено не было.

Анастасия Еремина