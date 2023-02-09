Зимний театр в Сочи ждет комплексная реставрация

Проект реставрации Зимнего театра будет готов осенью 2023 года, сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в соцсетях. Специалисты исследовали все помещения и фасад. В данный момент создается трехмерная модель объекта.

«Исторический облик знакового для Сочи места обязательно сохраним. Это уже на протяжении восьми десятков лет одна из главных визитных карточек курорта. Проект подготовим осенью. Затем точно определим сроки самой реставрации»,— написал Алексей Копайгородский.

Зимний театр располагается в Центральном районе Сочи. Является памятником архитектуры федерального значения. Он был открыт в 1938 году. Сценическая площадка Зимнего театра входит в Сочинское концертно-филармоническое объединение, которое было создано в 2010 году на базе Сочинской филармонии и Зала органной и камерной музыки им. Алисы Дебольской.

Андрей Ульченко

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