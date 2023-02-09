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Декана экономфака воронежского филиала РЭУ подозревают в получении взяток от студентов

СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении 39-летнего декана одного из факультетов воронежского филиала вуза, подозреваемой в шести эпизодах получения взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и четырех — в значительном и крупном размере за совершение незаконных действий (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет тюрьмы). По данным издания De facto, речь идет о декане экономического факультета Российского экономического университета имени Плеханова Светлане Иванисовой. Дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России.

По версии следствия, с июня 2020-го по апрель 2022 года подозреваемая лично и через посредников получила от десяти студентов по 12-158 тыс. руб. — в общей сложности более 890 тыс. руб. — за помощь в получении положительных оценок и ликвидацию академических задолженностей без фактической проверки у этих учащихся знаний и навыков. Расследование продолжается.

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