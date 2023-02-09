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Больше 4,7 кг наркотиков хранил житель Ижевска на территории гаражного кооператива

В Удмуртии перед судом предстанет 40-летний местный житель, которого обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина в составе организованной группы, которой руководил куратор, на территории гаражного кооператива хранил наркотики. В дальнейшем он намеревался их сбыть через закладки. Всего сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 4,7 кг наркотиков.

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