Больше 4,7 кг наркотиков хранил житель Ижевска на территории гаражного кооператива

В Удмуртии перед судом предстанет 40-летний местный житель, которого обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина в составе организованной группы, которой руководил куратор, на территории гаражного кооператива хранил наркотики. В дальнейшем он намеревался их сбыть через закладки. Всего сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 4,7 кг наркотиков.