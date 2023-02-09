Подозреваемую в подкупе сотрудницу ПСО «Казань» отправили под домашний арест

Приволжский райсуд Казани отправил главного специалиста отдела снабжения ПСО «Казань» Марину Туманову под домашний арест. Она подозревается в коммерческом подкупе, сообщает «Реaльное время».

Заседание проходило в закрытом режиме. Отмечается, что задержанная подозревается в коммерческом подкупе более чем на 1,5 млн руб. Следствие считает, что она незаконно пользовалась иномаркой, которую купили в лизинг и передали супругу арестованной неким ООО после того, как компания, где работает подозреваемая, подписала с фирмой договор о поставке негорючих полимерных панелей на сумму свыше 20 млн рублей. При этом сами панели, как полагают следователи, были закуплены у официального дистрибьютора почти в три раза дешевле. За выбор поставщика на основе анализа коммерческих предложений отвечала именно Марина Туманова

Госпожа Туманова вину не признает. При этом она против домашнего ареста не возражала.

"Ъ-Казань"