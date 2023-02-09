Горнолыжные курорты Сочи лидируют по популярности у туристов

Горнолыжные курорты Сочи возглавили список востребованных у туристов направлений для активного отдыха в начале 2023 года. Об этом говорится в исследовании «МегаФона» на основе данных трафика в период новогодних выходных.

Специалисты отмечают, что число гостей горнолыжного кластера Сочи выросло незначительно в текущем году. Самый высокий рост показателя был отмечен на курорте «Газпром» (+5% по отношению к аналогичному периоду 2022 года). Чаще других на горных склонах Сочи отдыхали жители Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

В целом по России спрос на горнолыжные курорты с начала года вырос на 13%. Наибольшую динамику показал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, где за праздники трафик вырос в 15 раз. Значительный прирост был отмечен на курортах Камчатки: «Альпина» и «Красная сопка» выросли на 47% , «Горный воздух» — на 37%.

Анастасия Донскова

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