Расходы на здравоохранение в Тамбовской области достигнут 26 млрд рублей

В 2023 году расходы на здравоохранение в Тамбовской области увеличатся по сравнению с 2022-м на 3 млрд руб. и составят 26 млрд руб. с учетом средств фонда ОМС. Такие данные предоставила пресс-служба правительства Тамбовской области.

Среди первоочередных задач отрасли на этот год — окончание строительства поликлиники в северной части Тамбова на 1 260 посещений в смену, решение вопроса об открытии в северной части облцентра еще одного травмпункта и строительство больницы в Кирсанове, а также нового задания онкодиспансера и хирургического корпуса туберкулезного диспансера. «Сейчас решается вопрос о разработке проектно-сметной документации. Это позволит нам принять участие в федеральных программах»,— уточнили в пресс-службе облправительства.

Также в 2023-2024 годах в области могут появиться еще шесть фельдшерско-акушерских пунктов и пять центров врача общей практики. Также планируется продолжить работу по привлечению недостающих врачебных кадров разных специальностей.

Владимир Зоркий