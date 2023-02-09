Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Расходы на здравоохранение в Тамбовской области достигнут 26 млрд рублей

В 2023 году расходы на здравоохранение в Тамбовской области увеличатся по сравнению с 2022-м на 3 млрд руб. и составят 26 млрд руб. с учетом средств фонда ОМС. Такие данные предоставила пресс-служба правительства Тамбовской области.

Среди первоочередных задач отрасли на этот год — окончание строительства поликлиники в северной части Тамбова на 1 260 посещений в смену, решение вопроса об открытии в северной части облцентра еще одного травмпункта и строительство больницы в Кирсанове, а также нового задания онкодиспансера и хирургического корпуса туберкулезного диспансера. «Сейчас решается вопрос о разработке проектно-сметной документации. Это позволит нам принять участие в федеральных программах»,— уточнили в пресс-службе облправительства.

Также в 2023-2024 годах в области могут появиться еще шесть фельдшерско-акушерских пунктов и пять центров врача общей практики. Также планируется продолжить работу по привлечению недостающих врачебных кадров разных специальностей.

Владимир Зоркий

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...