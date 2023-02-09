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В Оренбурге вынесли приговор бывшему доценту местного вуза

Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор в отношении доцента местного филиала Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Виктора Трубникова. По данным СУ СК РФ по региону, преподаватель признан виновным в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

По информации следствия, доцент с 2019 по 2021 годы собирал со студентов деньги за выполнение выпускных квалификационных работ, обеспечение их успешной защиты, а также сдачу форм промежуточной аттестации по различным предметам без фактической проверки знаний учебных дисциплин. За отчетный период преподаватель получил 580 тыс. руб. Суд арестовал имущество обвиняемого, оцененное в 4,399 млн руб.

Обвиняемый получил условный срок на три с половиной года со штрафом в размере 1 млн руб. Он также в течение трех лет не может заниматься преподавательской деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях.

Андрей Сазонов

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