В Сочи директор комплекса «АкваЛоо» получил условный срок за гибель девочки при нападении собак

Лазаревский районный суд города Сочи признал Николая Шангина, директора круглогодичного санаторно-курортного комплекса «АкваЛоо» и оздоровительного центра «Илона», виновным в оказании услуг ненадлежащего качества, приведших к гибели 12-летней девочки, подсудимому назначено наказание в виде трех лет условно, сообщают объединенная пресс-служба судов Краснодарского края и краевое следственное управление СКР.

Девочка, приехавшая на соревнования по шахматам из Саратова, погибла 26 апреля 2022 года при нападении стаи собак, которые жили на участке недалеко от комплекса «АкваЛоо», где проходили соревнования. Следствие и суд установили, что Николай Шангин, отвечавший за безопасность участников соревнований, не принял мер по охране детей. Достоверно зная, что владелец соседнего участка держит на свободном выгуле несколько крупных собак, директор санаторно-курортного комплекса «АкваЛоо» должен был направить охранников для патрулирования опасного участка, но не сделал этого. В результате халатности Николая Шангина участница соревнований вышла с территории «АкваЛоо» и прошла на соседний участок, где на нее напали собаки.

В судебном заседании подсудимый Николай Шангин вину признал частично. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Суд постановил взыскать с комплекса «АкваЛоо» 5 млн руб. в виде компенсации пострадавшей семье.

Анна Перова, Краснодар