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Пограничники Белоруссии перехватили украинский беспилотник

Белорусские пограничники обнаружили разведывательный беспилотник, направляющийся с украинской стороны. Инцидент произошел вчера, 8 февраля, вблизи государственной границы в Столинском районе. Как сообщили в Госпогранкомитете республики, беспилотник был перехвачен с помощью радиоэлектронного ружья.

Квадрокоптер, по заявлению пограничной службы, оборудован видеокамерой. По данным ведомства, дрон применялся с целью разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии.

Белорусские пограничники неоднократно сообщали об аналогичных инцидентах, в частности 1 декабря, 2 и 16 ноября. На этом фоне МВД Белоруссии усилило меры безопасности в граничащих с Украиной Брестской и Гомельской областях.

3 февраля представитель МИД Украины Олег Николенко назвал очередной провокацией информацию об украинском беспилотнике на территории Белоруссии. По его словам, безопасность на границе Белоруссии и Украины — в интересах всего региона.

Лусине Баласян

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