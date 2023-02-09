В Турции от землетрясения погибла мать члена Союза писателей Татарстана — СМИ

Во время землетрясения на юго-востоке Турции погибла мать члена Союза писателей Татарстана Фатиха Кутлу. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Сам господин Кутлу давно уже живет в Казани, а родился он в турецком городе Кахраманмараш, который стал эпицентром землетрясения. Он переехал в Татарстан в 1993 году. Вступив в Союз писателей Татарстана, он стал в нем первым представителем Турции. Помимо писательства также он занимался переводом Габдуллы Тукая, Фатыха Амирхана и других писателей на турецкий язык. Кроме того, он был лауреатом республиканской литературной премии им. Сажиды Сулеймановой.

"Ъ-Казань"