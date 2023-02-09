Убийцу вернули на сорок лет назад

Преступнику, уже отбывающему 18-летний срок, предстоит в Якутии новый процесс. На этот раз ему инкриминируется серия убийств девочек и женщин, совершенных в 80-е и 90-е годы прошлого века, сообщила сегодня прокуратура республики. Свои первые преступления, по данным правоохранителей, он совершил на территории Ленского и Мирнинского районов республики. Тут он убил трех несовершеннолетних девочек, двух женщин и изнасиловал одну несовершеннолетнюю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемый в убийствах и изнасиловании

Фото: СУ СКР по Республике Саха (Якутия) Подозреваемый в убийствах и изнасиловании

Фото: СУ СКР по Республике Саха (Якутия)

Первыми жертвами обвиняемого, по данным следствия, стали три девочки 4, 5 и 9 лет. В ходе следствия установлено, что обвиняемый ранее с жертвами знаком не был, в каждом случае предлагал детям прокатиться на своем автомобиле, после чего увозил их в лесной массив, где совершал с ними действия сексуального характера, после чего с целью скрыть первоначальное преступление убивал их.

Также жертвами его преступных действий стали две женщины, которых он, применяя физическое насилие, затаскивал в безлюдные места, где насиловал, после чего убивал. Кроме того, им была изнасилована несовершеннолетняя. Он совершил преступление на территории строящегося дома в декабре 1994 года под угрозой пистолета.

«На протяжении длительного времени следователям не удавалось установить личность преступника, который совершил убийства, и обнаружить местонахождение детей, числившихся пропавшими без вести. Расследование каждого из уголовных дел, в последующем соединенных в одно производство, представляло особую сложность ввиду того, что с момента совершения преступлений прошло значительное количество времени, а тела детей не удалось найти до сих пор»,— сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Работа по изучению материалов о преступлениях, совершенных в прошлые годы, вывела следователей, криминалистов, сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия по Дальневосточному федеральному округу, управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики СКР и оперативных сотрудников отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска МВД республики на след мужчины.

Подозреваемый к тому времени отбывал длительное наказание за убийства и преступления против половой неприкосновенности малолетних девочек, совершенные им на территории Новосибирской области в 2018 году.

Следствием во взаимодействии с оперативными службами проведен колоссальный объем работы по восстановлению событий тех дней. Были найдены потерпевшие и свидетели преступлений, проведены десятки обысков, выемок, допросов, сложные судебные экспертизы, по результатам которых добыты изобличающие обвиняемого доказательства.

По информации источника «Ъ», близкого к следствию, преступник признал вину.

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора республики, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Николай Борисов, Якутск