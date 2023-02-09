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Нижегородцам начислили 1,4 млн рублей штрафов за неоплату парковок

С начала года в Нижнем Новгороде назначили более 3,1 тыс. штрафов за неоплату парковок на общую сумму 1,4 млн руб., сообщили в администрации города «Нижегородской правде».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Все платные парковки заработали в Нижнем Новгороде в полном режиме с 1 января 2023 года. Тариф составляет 60 руб. в час, бесплатно оставлять машину можно с 20:00 до 8:00 по будням и круглосуточно – по выходным и праздникам.

Платные парковки оборудовал «Мегафон» в рамках концессионного соглашения, по условиям которого инвестор должен перечислять в казну 56% от выручки, но не менее 10 млн руб. ежегодно. В 2022 году размер отчислений составил 16,3 млн руб.

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