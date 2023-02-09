Арбитражный суд Петербурга запустил процедуру банкротства «Книжной лавки писателей»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запустил процедуру банкротства в отношении АНО «Книжная лавка писателей» по заявлению от компании «Скид», следует из материалов дела в системе КАД «Арбитр». По заявлению истца, у магазина накопился долг в 4,5 млн рублей в результате цессии.

«Признать обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов автономной некоммерческой организации по предоставлению услуг в области культуры и просвещения "Книжная лавка писателей" требование общества с ограниченной ответственностью "СКИД" в размере 4 523 538,76 рублей»,— говорится в определении суда.

Временным управляющим процедуры суд утвердил Дмитрия Ражева из союза арбитражных управляющих «СРО "Дело"». Рассмотрение иска назначено на 26 июля.

Как пишет «Деловой Петербург», «Книжная лавка писателей» обратилась к «Скиду» за помощью в 2021 году из-за дефицита операционного дохода для погашения долгов. Магазин должен был погасить задолженность до конца 2021 года, однако ни одного платежа сделано не было.

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