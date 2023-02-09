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Коммерсантъ FM
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В Киеве сносят памятник освободившему город от немцев генералу Ватутину

В Киеве приступили к демонтажу памятника советскому генералу Николаю Ватутину, установленному на его могиле в Мариинском парке. Под командованием генерала 1-й Украинский фронт освободил украинскую столицу от войск нацистской Германии в 1943 году. Генерал был убит в Киеве в 1944 году.

Киевская городская администрация в конце января получила рекомендацию министерства культуры и информационной политики о демонтаже памятнику Николаю Ватутину, а также советскому летчику Валерию Чкалову. Памятник последнему был снесен ночью — местные СМИ опубликовали видео, как его сломали пополам при попытке поднять с постамента.

О начале демонтажа памятника Николаю Ватутину сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Ранее утверждалось, что памятник, созданный советским скульптором Евгением Вучетичем, будет перемещен в музейные фонды, так как соответствует «критериям произведения монументального искусства». Против сноса памятника ранее выступил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский. По его мнению, эта скульптура — «прежде всего памятник каждому киевлянину, каждому из тех киевлян, кто ушел в Народное ополчение в первые дни войны».

Леонид Уварчев

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