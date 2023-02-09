Народных дружинников в Удмуртии предлагают обеспечить формой за счет бюджета

В Удмуртии народных дружинников предлагают обеспечить форменной одеждой и удостоверением. Соответствующие изменения, которые планируется внести в региональный закон об участии граждан в охране общественного порядка, рассмотрели на заседании постоянной комиссии по общественной безопасности госсовета региона 8 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Отмечается, что законопроект подготовлен для создания правовых условий для деятельности дружинников в соответствии с современными запросами общества, а также для повышения эффективности их деятельности. Финансирование предлагается предусмотреть в муниципальных программах профилактической направленности, а также за счет субсидий.

Депутаты данный законопроект поддержали.