Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 15:05

Народных дружинников в Удмуртии предлагают обеспечить формой за счет бюджета

В Удмуртии народных дружинников предлагают обеспечить форменной одеждой и удостоверением. Соответствующие изменения, которые планируется внести в региональный закон об участии граждан в охране общественного порядка, рассмотрели на заседании постоянной комиссии по общественной безопасности госсовета региона 8 февраля.

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Отмечается, что законопроект подготовлен для создания правовых условий для деятельности дружинников в соответствии с современными запросами общества, а также для повышения эффективности их деятельности. Финансирование предлагается предусмотреть в муниципальных программах профилактической направленности, а также за счет субсидий.

Депутаты данный законопроект поддержали.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...