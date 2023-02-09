Количество застрахованных по ДМС в компании «Ингосстрах» выросло в прошлом году на 43% и превысило 1,25 млн человек. И это без учета ДМС граждан, выезжающих за рубеж, и страхования мигрантов, рассказали в компании. Сборы «Ингосстраха» по ДМС по итогам прошлого года превысили 12 млрд руб. — это рекордный показатель за все время существования компании.

Акции Alphabet накануне теряли 8% после презентации разработанного Google чат-бот Bard. Искусственный интеллект ошибся, отвечая на вопрос об открытиях космического телескопа James Webb. Как пишет Forbes, временное преимущество в гонке интеграции нейросетей в поисковые системы на этой неделе осталось за Microsoft, но долгосрочное за многолетними разработками Google, технологии которой были показаны «в спешке».

В мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) появится функция, которая позволит расшифровывать голосовые сообщения в текстовые. Она уже тестируется. По словам специалистов, расшифровка голосовых остается внутри чата лишь на устройстве, где использовалась функция. Это значит, что только участники беседы могут получить доступ к информации в голосовом сообщении.