«Артему Дзюбе заплатят относительно небольшие деньги»

Артем Дзюба в «Локомотиве», это официальное заявление клуба. Фото нападающего с футболкой «железнодорожников» уже появилось в соцсетях, он будет играть под седьмым номером. Другой опытный игрок, который играл с Дзюбой за «Зенит» — Игорь Смольников — получит восьмой номер. Нюансы очередного приобретения «Локомотива» изучил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Локомотив» продолжает привлекать к себе внимание решениями, которые вызывают вопросы. И дело даже не в Дзюбе или Смольникове. Это опытные игроки, и при определенном раскладе они могут помочь любой команде. Просто еще совсем недавно руководство «железнодорожников» заявляло о курсе на молодежь, но как с этим можно сопоставить приглашение игроков, которым по 34 года, непонятно, считает футбольный эксперт Олег Карнаухов:

«Мы видели все векторы развития "Локомотива", и всегда они говорили, что наберут молодых игроков, чтобы строить быструю и интересную игру, развивать футболистов, продавать, но потом все это меняется».

Главный плюс для «Локомотива», что Дзюбе клуб заплатит относительно небольшие деньги. Гонорар нападающего по сообщениям СМИ должен составить около 4 млн руб. в месяц. Контракт футболист подписал до конца сезона, который завершится в начале июня, а вот агентские выплаты, сообщают инсайдеры, составили 7 млн руб. В процентном соотношении это чуть ли не половина суммы контракта.

В этом вопросе «Локомотив» себе не изменяет. Например, за молодых Сергея Пиняева и Максима Глушенкова агентам выплатили более 140 млн руб. Почему клуб, который находится на государственном обеспечении, легко выплачивает такие суммы агентам, не совсем понятно. Даже глава РФС Александр Дюков обещал разобраться:

«Я не знаком с этой ситуацией, но не думаю, что "Локомотив" там "гуляет по буфету". Цифры, которые называются, нужно проверить. Хорошо, что вы обратили внимание».

Но, видимо, не до «Локомотива» сейчас руководителю нашего футбола. Если уж после 2019 и 2020 годов, когда «Локо» заплатил агентам больше €17 млн, никто не стал разбираться, то сейчас-то и внимания никто не обратит. Не потратили на игроков €50 млн, как при Ральфе Рангнике, и слава богу. Тем более что с игровой точки зрения опытные Дзюба и Смольников «Локомотиву» должны пригодиться, считает комментатор Александр Аксенов:

«Для решения нынешних задач нужны ребята, которые уже много повидали и выиграли, как Смольников и Дзюба. И плюс, что такое Дзюба? Это же башня! Игрок, который может бороться в штрафной. Есть у "Локомотива" сейчас такой высокий нападающий, который может так играть? Наверное, нет. Это увеличивает атакующую многогранность "железнодорожников"».

А многогранность в атаке «Локо» сейчас просто необходима, ведь клуб занимает в турнирной таблице РПЛ 14 место. И для того чтобы выбраться из подвала, у команды есть всего 13 туров. Так что болельщикам остается надеяться, что игра Смольникова и Дзюбы в «Локомотиве» будет значительно ярче того видеоролика, которым презентовали футболистов в интернете, где Дзюба в роли таксиста везет Смольникова на «РЖД Арену» под музыку в прошлом популярного турецкого исполнителя.

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