Проект реконструкции Театральной площади в Анапе получит федеральное финансирование

Правительство РФ направит 7 млрд руб. на реализацию проектов в сфере создания комфортной городской среды, в том числе на реконструкцию Театральной площади в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Анапа стала одним из пяти городов Кубани, победивших во Всероссийском конкурсе проектов по улучшению городского пространства малых и исторических поселений. Реализация проектов запланирована на 2023–2024 годы.

О победе Анапы стало известно летом прошлого года. Сумма государственного гранта на реконструкцию площади составит 95 млн руб.

«Для Анапы эта победа — еще один серьезный шаг вперед, замечательная возможность сделать наш город еще комфортнее, современнее, привлекательнее, при этом сохранив оригинальность и сделав акцент на нашей уникальной истории», — отметил глава города Василий Швец.

Начало реконструкции запланировано на февраль текущего года. Проектом предусмотрено создание сценической площадки с LED-экраном, зоны патио, амфитеатра, навесов для отдыха и плоскостного фонтана. Для озеленения будут использовать растения, деревья и кустарники, идентичные тем, которые использовали в Древней Греции, а также растения, характерные для анапской зоны произрастания. Среди них платан, миндаль, ель и гибискус.

Анастасия Донскова

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