Житель Кубани проведет пять лет в колонии-поселении за смертельное ДТП

В Адыгее вынесен приговор в отношении 42-летнего жителя Краснодарского края, который признан виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что в июне прошлого мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В результате погиб пассажир, находившийся в автомобиле подсудимого. ДТП произошло в с. Красногвардейское.

Суд приговорил виновника ДТП к пяти годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Андрей Ульченко

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