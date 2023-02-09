Выручка резидентов технопарка «Анкудиновка» выросла на 7% за год

По итогам 2022 года выручка 45 резидентов технопарка «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде превысила 28 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона. Рост составил 7,6% по сравнению с предыдущим годом.

За год компании привлекли более 1,7 млрд руб. (-15%) инвестиций с учетом средств учредителей, грантов и субсидий.

Технопарк «Анкудиновка» открылся в 2015 году. К началу 2023 года он заполнен на 92%. Резидентами могут стать компании, создающие наукоемкую продукцию, оказывающие высокотехнологичные научно-технические, производственно-технологические, консалтинговые и информационные услуги.

Анастасия Еремина