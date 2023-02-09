Стоимость строительства трассы Москва-Казань выросла почти в полтора раза

Цена строительства новой платной трассы М-12 Москва-Казань выросла почти в полтора раза — до 911,6 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аудиторов Счетной палаты.

Отмечается, что речь идет о сметной стоимости, которая оказалась больше цены, которая указана в паспорте проекта (там она составляет 622,8 млрд руб.) В связи с этими расхождениями паспорт проекта необходимо скорректировать.

О подорожании строительства новой платной трассы сообщили еще в конце позапрошлого года. Весной 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что стоимость проекта составит свыше 800 млрд руб.

"Ъ-Казань"