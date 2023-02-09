В Копейске открыли школу-долгострой

В копейском поселке Тугайкуль начала работу новая школа на 1,1 тыс. учеников. Объект строили на два года дольше запланированного срока.

Школу посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Копейск. «Для растущего микрорайона это долгожданное событие. Родители переживали, ждали, постоянно писали с одним вопросом: „Когда?“. Теперь они могут быть спокойны за детей, условия, в которых те будут учиться. И, конечно, за качество образования — коллектив учителей здесь замечательный»,– написал глава региона в своем telegram-канале. Также он рассказал, что сентябре в этой школе откроется детский технопарк «Кванториум».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», контракт на строительство нового здания школы в микрорайоне Тугайкуль министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заключило в октябре 2019 года. Его стоимость составила 734,5 млн руб. Изначально объект планировалось сдать к концу 2020 года. Однако срок завершения строительства неоднократно переносили, а цену контракта повышали.