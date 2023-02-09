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Медиков волгоградской больницы проверяют из-за смерти пациента после удаления аппендицита

В Волгограде следователи проверяют действия медработников одной из больниц на предмет причинения смерти пациенту по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

В СУ СК со ссылкой на информацию из СМИ сообщили, что 17 января в медучреждение Красноармейского района поступил молодой человек, в больнице ему удалили аппендикса. После операции пациент якобы впал в состояние комы, а 9 февраля скончался.

Следователи проводят комплекс процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.

Марина Ковалева

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