Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дмитрия Маслова переизбрали главой Новоусманского района Воронежской области

Главой Новоусманского района еще на пять лет ожидаемо переизбран 42-летний Дмитрий Маслов, рассказали в администрации региона. Депутаты райсовета единогласно проголосовали за действующего главу района в ходе очередного заседания. Отметим, что кандидатуру господина Маслова публично поддержал и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Дмитрию Маслову 41 год. Госслужбу начал в 2003 году в оперативных подразделениях органов госбезопасности, затем перешел в мэрию Воронежа. В правительстве региона работает с 2011 года. Сначала был начальником отдела в контрольном управлении: курировал ЖКХ и строительство, а также весь производственно-экономический блок. В 2015 году стал замруководителя областного департамента предпринимательства и торговли. С декабря 2017-го возглавляет администрацию Новоусманского района.

Мария Старикова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...