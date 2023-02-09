Дмитрия Маслова переизбрали главой Новоусманского района Воронежской области

Главой Новоусманского района еще на пять лет ожидаемо переизбран 42-летний Дмитрий Маслов, рассказали в администрации региона. Депутаты райсовета единогласно проголосовали за действующего главу района в ходе очередного заседания. Отметим, что кандидатуру господина Маслова публично поддержал и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Дмитрию Маслову 41 год. Госслужбу начал в 2003 году в оперативных подразделениях органов госбезопасности, затем перешел в мэрию Воронежа. В правительстве региона работает с 2011 года. Сначала был начальником отдела в контрольном управлении: курировал ЖКХ и строительство, а также весь производственно-экономический блок. В 2015 году стал замруководителя областного департамента предпринимательства и торговли. С декабря 2017-го возглавляет администрацию Новоусманского района.

Мария Старикова