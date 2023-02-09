«Премиальный сегмент Дорогомилово активно развивается»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие высокобюджетные варианты готовят девелоперы в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Экспозиция камерных домов высокого класса в Москве довольно ограниченна. Реализация идет менее чем в 25 премиальных и элитных жилых и апарт-комплексах, в которых предусмотрено от 50 до 200 лотов. Дома возводятся в различных районах города, часть из них на финальной стадии строительной готовности или уже даже сданы в эксплуатацию. И старт каждого нового премиального проекта, особенно с небольшим объемом предложения, становится важным событием для рынка.

По оценке экспертов компаний Est-a-Tet и IQ Estate, премиальный сегмент района Дорогомилово активно развивается. И, несмотря на ряд внешних факторов, здесь сохраняются устойчивые показатели спроса. Подтверждением этому может служить стабильный уровень цен за квадратный метр, который по результатам прошлого года остался в среднем на уровне 2021-го и удерживает позиции на фоне вывода в реализацию двух новых объектов. Последние пока находятся на начальном этапе строительства.

Сейчас в районе Дорогомилово открыты продажи в пяти строящихся высокобюджетных проектах. В наиболее крупном из них почти 900 вариантов. Но готовятся и относительно небольшие. В этом году экспозицию премиальной недвижимости Дорогомилова пополнят 156 апартаментов в составе нового высокобюджетного объекта.

Брокеры отмечают, что для целевой аудитории высокобюджетной жилой недвижимости одним из важнейших критериев выбора комплекса является его приватность. И эта характеристика для некоторых клиентов становится решающей при принятии решения о выходе на сделку. Но в районе Дорогомилово пока не было представлено ни одного камерного проекта, в котором было бы меньше 200 лотов. Эта ниша оставалась свободной, несмотря на потенциальную востребованность такого формата здесь.