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В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за виртуальной зимней уборки

В Ярославле возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при зимней уборке города. О выявленном нарушении рассказали на брифинге в прокуратуре Ярославской области.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Подрядная организация, отвечающая за уборку дорог и межквартальных проездов в районах города, представила в территориальную администрацию акт выполненных работ, хотя в реальности работы не выполняла.

«Мы фактически зафиксировали, что работы не выполнялись, вместе с тем во всех актах было отмечено, что все работы проведены качественно, в соответствии с требованиями. Наша контрольная проверка с ГИБДД показала, что работы вообще не выполнялись. Это уже в этом году. Буквально на днях», — пояснил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Владимир Китаев.

О каком подрядчике идет речь, в прокуратуре не уточняют. Расследование уголовного дела по статье покушение на мошенничество ведет УМВД России по Ярославской области.

Андрей Иванов

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