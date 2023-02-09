«Воронежский металлургический комбинат» хочет построить в Бобровском районе литейное производство за 2,5 млрд рублей

ООО «Воронежский металлургический комбинат» рассматривает возможность строительства литейного завода площадью 100 тыс. кв. м на территории индустриального парка «Бобровский» в Бобровском районе Воронежской области. Об этом рассказали в правительстве региона. Объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд руб. Планируется выпускать 15 тыс. т продукции в месяц.

По данным Kartoteka.ru,ООО «Воронежский металлургический комбинат» зарегистрировано в Воронеже в 2021 году для производства чугуна, стали и ферросплавов. По 50% долей общества — у Дмитрия Валиева и Романа Шевцова. Господа Валиев и Шевцов также являются учредителями еще нескольких юрлиц в разных долях, в том числе обществ, зарегистрированных для производства цемента и торговли ломом. Финпоказатели «Воронежского металлургического комбината» не раскрываются. Гендиректор — Василий Зиненко.

ООО «Воронежский металлургический комбинат» специализируется на демонтаже зданий, сооружений и металлоконструкций, приемке, вывозе и переработке лома черных и цветных металлов. Директор организации Василий Зиненко на встрече с губернатором Александром Гусевым отметил, что компания уже имеет опыт литейного производства и планирует его развивать.

Мария Старикова