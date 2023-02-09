Бывший чиновник из Ульяновска лишен свободы за взятку

Бывший заместитель начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска – начальник отдела организации транспортного обслуживания Геннадий Шакиров признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает прокуратура региона.

Чиновник был задержан возле здания администрации Ульяновска в феврале 2022 года. Следствие установило,что Геннадий Шакиров неоднократно требовал у женщины – индивидуального предпринимателя денежные средства за непринятие мер к лишению ее свидетельств на осуществление перевозок, устранение препятствий для нормального функционирования и оказание содействия в выдаче новых разрешительных документов. Всего через ее родственника чиновник получил за год 1 млн руб. На момент задержания Геннадию Шакирову передали 100 тыс. руб.

Ленинский районный суд Ульяновска приговорил бывшего чиновника к четырем годам колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн руб. Геннадия Шакирова также лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок два года. Приговор вступил в законную силу.

Подробнее о задержании Геннадия Шакирова — в материале «Ъ-Волга» «Чиновника ведут по маршруту».

Андрей Сазонов