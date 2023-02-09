Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, кто вошел в состав жюри, в частности, о вкладе Франсуа-Поль Журна.

Франсуа-Поль Журн не только один из самых талантливых часовых мастеров современности, если не самый талантливый, но еще и филантроп и меценат. The Prix Solo artgeneve — F.P.Journe — одно из подтверждений последнему утверждению. В 2023-м году приз был присужден галерее Mezzannine за персональную выставку Изабеллы Дукро.

Вручают награду ежегодно за лучшую монографическую выставку, представленную галереями. Номинантов в этом году было два десятка, а выбирало лучшего жюри, в состав которого вошли Лионель Бовье (Музей современного искусства Женевы), Ханс Ульрих Обрист (Serpentine Galleries) и Синтия Одье (Fluxum Foundation/Flux Laboratory). Вклад Журна в том числе в приобретении работ у получившей приз галереи. Они передаются в дар Музею современного искусства в Женеве.

В этом году Prix Solo отметил десять лет существования. По этому случаю кроме традиционного вручения нового приза устроили еще и ретроспективу работ из отмеченных призом в прошлые годы галерей.