Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как устройство может помочь в регулировании сна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Philips Фото: Philips

Компания TP Vision, владеющая брендом Philips, провела глобальную презентацию новинок. Организаторы представили свежие серии телевизоров и аудиотехники. Также вендор похвастался своими последними достижениями. К примеру, OLED-телевизоры Ambilight, со светодиодной подсветкой за экраном ,год к году выросли в продажах на 22%. Точно такие же цифры у сегмента наушников. А отдельные модели Go Sports и вовсе продемонстрировали рост на 70%.

Среди анонсированной электроники хочу отметить не просто модель, а целую новую категорию — наушники для сна. Philips N7808 разработана совместно с компанией Kokoon, которая занималась в том числе изучением нарушений сна.

Гаджет имеет необычный форм-фактор. Основная аппаратная часть собрана в плоском овальном корпусе, который при ношении оказывается на затылке. Сами наушники внутриканальные, небольшие, всего 6 мм толщиной. С коробочкой они соединяются с помощью упругих кабелей волнообразной формы. Этот диковинный дизайн продиктован эргономикой. Чтобы владельцу было удобно пользоваться наушниками, будучи в лежащем положении, даже на боку.

Инженеры снабдили новинку акселерометром и крошечным оптическим пульсометром. Последний с помощью рассеивания света позволяет замерять скорость движения крови. Объединяя все данные с сенсоров, алгоритмы способны определять характеристики сна. А уже на их основе наушники адаптируют звук вплоть до полного выключения. Как полагается современной аудиотехнике, в распоряжении покупателя есть специальное мобильное приложение. С его помощью человек сможет лучше понять работу наушников и, как следствие, эффективнее управлять своим сном.

Philips N7808 получили интеллектуальное шумоподавление, заверяют создатели. В частности, технология позволяет с помощью белого шума сглаживать пики внешних звуков, которые могут нарушить сон. Также разработчики обещают 10 часов автономной работы, поддержку звонков, а также потоковой передачи музыки. Когда новинка доберется до России и сколько будет стоить, пока неизвестно.