Мэрия объявила аукцион на право аренды бывшего депо в Разгуляе

Департамент имущественных отношений администрации города Перми объявил аукцион на право заключения договора аренды бывшего депо МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) по ул. Пермской, 1. Как сообщает пресс-служба мэрии, поскольку здание отнесено к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, начальная цена аукциона (размер годовой арендной платы) в соответствии с законодательством будет установлена в размере 1 руб. за 1 кв. м в год. Основным условием договора будет сохранение и реставрация объекта. Заявки будут приниматься до 2 марта, сам аукцион назначен на 9 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Трамвайное депо в Разгуляе было построено в 1916 году. Площадь всего объекта составляет 3,5 тыс. кв. м. Само здание депо является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее здесь находился ремонтно-восстановительный участок «Пермгорэлектротранса». В начале сентября 2021 года ПГЭТ освободил площадку. Часть оборудования была перенесена в принадлежащее МУП депо «Красный Октябрь» на ул. Трамвайной, 3, еще часть — в троллейбусное депо по ул. Куйбышева, 115. В декабре прошлого года ПГЭТ приступил к сносу расположенных на территории депо аварийных построек, не являющихся объектом культурно-исторического наследия. В мэрии сообщали, что работы по зачистке площадки планируется завершить к февралю 2023 года и уже в I квартале объявить аукцион на право аренды объекта.

На месте бывшего депо в Разгуляе планируется создать пространство по типу Даниловского рынка в Москве с точками продажи продуктов, фуд-кортами и местом для проведения ярмарок.