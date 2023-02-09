Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как дизайнер Микеле Паганетти подошел к оформлению автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: byd.com Фото: byd.com

Было бы ошибкой думать, что по эту сторону Уральских гор китайские автомобили — это исключительно наша российская тема. Вот, например, в Бельгии Фламандский автомобильный клуб уже три десятка лет присуждает звание «лучшего автомобиля». Так вот, последний раз этого титула был удостоен китайский компактный электрический кроссовер BYD Atto 3.

Надо сказать, что компания BYD настоящий автомобильный гигант. Модель BYD Song Plus с тиражом почти в полмиллиона экземпляров стала в прошлом году самой продаваемой машиной в Китае. Автомобили BYD продаются сегодня не только в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, но и в США, примериваются к Японии, а еще компания собирается купить завод Ford в Германии.

У себя на родине электромобиль, так понравившийся бельгийцам, называется Yuan — в честь одной из древнекитайских империй. Но поскольку «юань» — это еще и название национальной валюты, для Старого Света придумали другое имя. Ну, чтобы не было аллюзий по поводу обмена евро на юани. К нам этот электромобиль завозится путем параллельного импорта, поэтому в Москве он «Юань».

Внешность вполне себе китайская: зализанные формы, узкая светотехника. Единственная запоминающаяся деталь — рельефная серебристая накладка на задней стойке кузова. Дизайнеры говорят, что это имитация чешуи дракона. К слову, художника, который трудился над «Юанем», зовут Микеле Паганетти. Якобы раньше он трудился на Mercedes-Benz.

Так или иначе интерьер кроссовера — это настоящий вызов. Музыкальный такой вызов. Дефлекторы обдува по замыслу художников имитируют кастаньеты. На внутренней поверхности дверей натянуты красные струны. С одной стороны, это резинки, которые помогают фиксировать все, что лежит в дверных карманах. С другой, вместе с круглым динамиком медиасистемы это недвусмысленно напоминает деку щипкового музыкального инструмента. Причем струны эти можно дергать, и каждая издает свой звук. Такой вот привет от Антонио Страдивари народу Китая.

А в остальном… Запас хода — 500 км. Зимой ,очевидно, ниже, но это надо пробовать. И многие из нас уже пробуют.