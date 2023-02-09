В Орске на мэрию подали в суд за разрушенную могилу мусульман-революционеров

Суд обязал городскую администрацию привести в надлежащее состояние Братскую могилу мусульман-революционеров, погибших в 1918 году при обороне Орска. Она является объектом культурного наследия регионального значения. Аналогичное решение принято и относительно памятника Владимиру Ленин на пр. Ленина, 51. Решение принято по иску прокуратуры Ленинского района Орска. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

«В соответствии с решением администрация Орска обязана организовать выполнение и сдачу работ в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу»,– говорится в сообщении.

Фото: Прокуратура Оренбургской области

В октябре минувшего года депутат регионального Законодательного Собрания обратился на личном приеме к прокурору области Руслану Медведеву с просьбой проверить состояние местных объектов культурного наследия. Надзорное ведомство установило, что Братская могила мусульман-революционеров, погибших в 1918 году при обороне Орска в саду им. Малишевского «находится в ненадлежащем состоянии, имеет разрушения». При этом чиновники долгое время ничего не сделали для сохранения объекта.

Также в ненадлежащем состоянии находится и памятник Ленину. В связи с этим контрольный орган обратился в суд.

В июле минувшего года было возбуждено уголовное дело о халатности после сноса в Оренбурге постройки XIX века, известной как Дом пяти ангелов. По версии следствия, чиновники из региональной Инспекции по госохране объектов культурного наследия (ОКН) не включили здание в реестр объектов ОКН и допустили обрушение его стены, после чего дом снесли.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «И ангелов можно привлечь».

Георгий Портнов