Умер последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев

Последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев умер 8 февраля в возрасте 92 лет. Об этом сообщил нижегородский авиастроительный завод «Сокол», директором которого господин Силаев был в 1970-х годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Силаев

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Иван Силаев

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В 1974-1980 годах Иван Силаев занимал должность замглавы Министерства авиационной промышленности СССР, а с 1981 по 1985 год был его руководителем. В дальнейшем был назначен заместителем председателя Совета министров СССР. В 1990-м господин Силаев стал председателем Совета министров РСФСР. Год спустя подал в отставку.

Под руководством господина Силаева проводились работы по созданию и запуску в серийное производство многих отечественных самолетов и вертолетов, в том числе МиГ-29, Су-27, Ту-160, а также Ка-26, Ми-24. Кроме того, он руководил разработкой крылатой ракеты X-55 и воздушно-космического корабля «Буран».

Иван Силаев удостоен звания лауреата Ленинской премии за достижения в области науки и техники, награжден двумя орденами Ленина и орденом Октябрьской Революции.