В Краснотурьинске полиция ищет подростков, которые жгли пакеты на Вечном огне

Сотрудники полиции пытаются установить личности подростков, которые 6 февраля жги полиэтиленовые пакеты на мемориале «Вечный огонь» в Краснотурьинске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В ведомстве расценивают действия подростков как осквернение символа воинской славы.

Прокуратура также начала проверку, в рамках которой даст оценку действиям родителей школьников и органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В прошлом году в Свердловской области произошло несколько случаев осквернения школьниками символов воинской славы. Так, в Каменске-Уральском подростки пытались раскалить металлический самокат на Вечном огне. В Новоуральске восьмилетний ребенок сжег венок из искусственных цветов на мемориальном комплексе «Вечный огонь». В Нижнем Тагиле двое подростков потушили Вечный огонь на площади Славы.

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