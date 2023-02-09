Суд признал незаконным увольнение заслуженного учителя Башкирии

Судья Октябрьского райсуда Уфы Юлия Проскурякова признала незаконным увольнение заслуженного учителя Башкирии Дины Фазылгаяновой из Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

В иске госпожа Фазылгаянова указывала, что с 2005 работала учителем в гимназии, а в сентябре 2022 года написала заявление на увольнение по собственному желанию. На такой шаг, по ее словам, она пошла из-за спора с руководителем учебного заведения по поводу программы обучения. Вскоре истец передумала уходить с работы и отозвала ранее поданное заявление, но 1 октября получила приказ об увольнении.

Дина Фазылгаянова просила суд признать приказ о прекращении контракта незаконным, восстановить ее в должности, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда 1 млн руб. Суд удовлетворил исковые требования частично, снизив сумму компенсации до 1 тыс. руб.

Венера Хисамова

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