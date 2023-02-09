Трассу Екатеринбург – Тюмень перекроют из-за строительства надземных переходов

На трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень установят два надземных пешеходных перехода, сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». На период проведения работ будут перекрываться участки трассы около п. Первунова – 14 февраля с 23:00 до 23:40, а также около н.п. Бор – 15 февраля с 01:00 до 01:40.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о капитальном ремонте восьми путепроводов и шести мостов на трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург. Активные дорожные работы начнутся в марте. Тогда на участках капитального ремонта будет организовано реверсивное движение и светофорное регулирование.

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