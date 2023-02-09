Выручка резидентов нижегородских бизнес-инкубаторов сократилась до 800 млн рублей

По итогам 2022 года совокупная выручка резидентов девяти районных бизнес-инкубаторов в Нижегородской области составила 800 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона. Показатель сократился на 10,1% по сравнению с уровнем предыдущего года.

Лидерами по объему выручки оказались Борский (250 млн руб.), Тоншаевский (228 млн руб.) и Заволжский (131 млн руб.) бизнес-инкубаторы. За год общее количество резидентов бизнес-инкубаторов сократилось с 89 до 85. Заполняемость районных площадок снизилась до 87,2%.

Резидентам бизнес-инкубаторов предоставляют оборудованное офисное помещение на льготных условиях, помогают в подборе персонала, поиске инвесторов и решении административных вопросов.

Анастасия Еремина